Вечерний рейс автобуса № 127 "Самара - Новокуйбышевск" продлен до 31 января

Принято решение о продлении обследования пассажиропотока на рейсе в 21:00 по маршруту 127 "Самара (ПАВ) - Новокуйбышевск (через РЭБ)" из Самары до 31 января.
Напомним, что рейс организован при взаимодействии администрации города Новокуйбышевск с минтрансом.
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Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.