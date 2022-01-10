Вечерний рейс автобуса № 127 "Самара - Новокуйбышевск" продлен до 31 января

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Принято решение о продлении обследования пассажиропотока на рейсе в 21:00 по маршруту 127 "Самара (ПАВ) - Новокуйбышевск (через РЭБ)" из Самары до 31 января.