В Самаре на ул. Арена 2018 тушили строительный вагончик

В воскресенье, 9 января, примерно в 19:09 произошел пожар на ул. Арена 2018, 1 "А" в Кировском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел строительный вагончик на площади 7 кв. м. В тушении принимали участие 10 человек, которые ликвидировали пожар в 19:27.

Данных о пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.