Сотрудник сызранского магазина украл шесть мобильников на 290 тыс. рублей

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В Сызранский городской суд отправили уголовное дело 26-летнего бывшего сотрудника магазина бытовой техники. Его обвиняют в хищении имущества магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.