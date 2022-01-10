Тольяттинец пытался подкупить полицейского, чтобы помочь знакомому

В Тольятти задержали 51-летнего местного жителя. Его подозревают в попытке дать взятку полицейскому, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 21 декабря 2021 г. мужчина решил помочь знакомому и подкупить полицейского. Он предложил правоохранителю 12 тыс. руб., чтобы тот не привлекал его приятеля к ответственности за продажу контрафактной одежды.

Расследование уголовного дела продолжается.