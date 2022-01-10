В Самарской области в 2022 г. ожидается двукратный рост выдачи ипотечных кредитов IT-специалистам

Интерес IT-специалистов Самарской области к льготной ипотеке в 2022 г. может вырасти в два раза благодаря расширению перечня должностей, которые могут претендовать на компенсацию расходов в размере 50% от уплаченных процентов по кредиту.
Это стало возможным благодаря инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова после одной из встреч с представителями IT-сообщества. В перечень должностей молодых IT-специалистов, имеющих право на компенсацию по ипотеке, входит более 160 позиций (в 2020 году — 26 позиций).
Напомним, в Самарской области действует программа "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2022 года" и порядок предоставления компенсации расходов молодым IT-специалистам.
Основной целью программы является создание благоприятных условий для привлечения и закрепления на территории региона перспективных кадров в сфере информационных технологий. Данные меры стимулирования молодых IT-специалистов направлены на развитие региональной программы "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Цифровая экономика", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
Согласно условиям программы, денежная выплата предоставляется IT-специалисту ежегодно в течение 3 лет по истечении одного года с даты заключения договора ипотечного жилищного кредитования, заключенного не ранее 1 января 2019 года. Размер денежной выплаты не может превышать 100 тыс. рублей за кредитный год или 300 тыс. рублей за весь срок предоставления денежной выплаты за счет средств областного бюджета. Возраст IТ-специалиста на дату подачи заявления о компенсации расходов не должен превышать 35 лет, а стаж его работы в самарской IТ-компании должен составлять не менее 6 месяцев (ранее — 1 год).
"Данная инициатива продиктована такой проблемой как переманивание специалистов друг у друга из-за кадрового дефицита. Но если раньше IT-специалисты уезжали за лучшими условиями в другие субъекты страны, так как здесь их ничего не держало, то теперь у нас есть возможность удержать кадры, предоставив льготные условия по ипотеке. В связи с этим мы и прогнозируем достаточно большой интерес молодых IT-специалистов к данной мере господдержке в 2022 году", — прокомментировал заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.
Для получения денежной выплаты IТ-специалист должен представить в Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) документы:
- заявление по установленной форме;
- паспорт;
- заверенные подписью руководителя IT-компании и печатью сведения о трудовой деятельности заявителя, выданные не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявления;
- копию договора ипотечного кредита на приобретение жилого помещения; копию договора купли-продажи жилого помещения, приобретенного за счет ипотечных средств;
- выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, приобретенного за счет ипотечных средств;
- документы, подтверждающие фактически произведенные заявителем расходы по договору ипотеки (документы банка или иной кредитной организации, подтверждающие оплату основной суммы долга и процентов за пользование ипотечным кредитом за прошедший кредитный год);
- банковские реквизиты для зачисления компенсации; гарантийное письмо IT-компании об обязательстве перечислить компенсационную выплату.
Последние комментарии
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?