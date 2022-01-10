Дмитрий Азаров поручил проверить эффективность перевозок "Самара-Рождествено" в зимний период

Губернатор Дмитрий Азаров поставил перед региональным министерством транспорта и автомобильных дорог задачу проанализировать действующую схему организации переправы жителей на маршруте "Самара - Рождествено" в межнавигационный период и при необходимости предоставить предложения по ее улучшению. Вопрос рассматривался на на оперативном совещании в правительстве Самарской области, прошедшем в понедельник, 10 января.
Как сообщил на оперативке министр транспорта Иван Пивкин, межнавигационные перевозки по данному маршруту начаты 25 декабря и проводятся двумя судами на воздушной подушке "Нептун" (вместимость 21 человек) и тремя судами "Славир" (вместимость девять человек). Перевозки проводятся с 6 часов утра до 19 часов вечера. По данным на утро 10 января выполнено 1169 рейсов, всего перевезено 11 694 пассажира.
Дмитрий Азаров обратил внимание министра на то, что в праздничные дни он получал жалобы на организацию перевозок до села Рождествено: "Понятно, что много людей поехали в Рождествено в выходные, были пиковые нагрузки. Тем не менее, Иван Иванович, поручаю вам поставить ситуацию на постоянный мониторинг, посмотреть, как развивается ситуация, особенно в час пик".
Напомним, в декабре 2020 г. по поручению Дмитрия Азарова были закуплены три новых судна на воздушных подушках для переправы от Самары до села Рождествено. Ранее жители обращались к главе региона с просьбой увеличить количество транспорта на рейсах по данному маршруту. Это решение губернатора позволило заметно улучшить транспортную ситуацию и сделать переправу в зимний период удобней.
"Мы уже укрепили парк судов на воздушной подушке, но ситуация показывает, что эту работу надо продолжать и совершенствовать транспортное обеспечение по маршруту "Самара - Рождествено", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
В ближайшее время областной минтранс должен представить результаты мониторинга действующей схемы межнавигационных перевозок по указанному маршруту, а также подготовить предложения по улучшению материально-технической базы и работе диспетчерских служб.
Отметим, что местные жители жалуются именно на нарушения периодичности движения судов. По их словам, вместо движения по расписанию перевозчики часто отправляют суда в рейс по фактическому заполнению.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно