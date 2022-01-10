Дмитрий Азаров поручил проверить эффективность перевозок "Самара-Рождествено" в зимний период

Губернатор Дмитрий Азаров поставил перед региональным министерством транспорта и автомобильных дорог задачу проанализировать действующую схему организации переправы жителей на маршруте "Самара - Рождествено" в межнавигационный период и при необходимости предоставить предложения по ее улучшению. Вопрос рассматривался на на оперативном совещании в правительстве Самарской области, прошедшем в понедельник, 10 января.

Как сообщил на оперативке министр транспорта Иван Пивкин, межнавигационные перевозки по данному маршруту начаты 25 декабря и проводятся двумя судами на воздушной подушке "Нептун" (вместимость 21 человек) и тремя судами "Славир" (вместимость девять человек). Перевозки проводятся с 6 часов утра до 19 часов вечера. По данным на утро 10 января выполнено 1169 рейсов, всего перевезено 11 694 пассажира.

Дмитрий Азаров обратил внимание министра на то, что в праздничные дни он получал жалобы на организацию перевозок до села Рождествено: "Понятно, что много людей поехали в Рождествено в выходные, были пиковые нагрузки. Тем не менее, Иван Иванович, поручаю вам поставить ситуацию на постоянный мониторинг, посмотреть, как развивается ситуация, особенно в час пик".

Напомним, в декабре 2020 г. по поручению Дмитрия Азарова были закуплены три новых судна на воздушных подушках для переправы от Самары до села Рождествено. Ранее жители обращались к главе региона с просьбой увеличить количество транспорта на рейсах по данному маршруту. Это решение губернатора позволило заметно улучшить транспортную ситуацию и сделать переправу в зимний период удобней.

"Мы уже укрепили парк судов на воздушной подушке, но ситуация показывает, что эту работу надо продолжать и совершенствовать транспортное обеспечение по маршруту "Самара - Рождествено", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В ближайшее время областной минтранс должен представить результаты мониторинга действующей схемы межнавигационных перевозок по указанному маршруту, а также подготовить предложения по улучшению материально-технической базы и работе диспетчерских служб.

Отметим, что местные жители жалуются именно на нарушения периодичности движения судов. По их словам, вместо движения по расписанию перевозчики часто отправляют суда в рейс по фактическому заполнению.