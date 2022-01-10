16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров поручил проверить эффективность перевозок "Самара-Рождествено" в зимний период В Самарской области пройдут тренировки по подключению передвижных котельных Дмитрий Азаров встретил Рождество в сызранском соборе Казанской иконы Божией матери Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Рождеством Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Новым годом

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поручил проверить эффективность перевозок "Самара-Рождествено" в зимний период

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Дмитрий Азаров поставил перед региональным министерством транспорта и автомобильных дорог задачу проанализировать действующую схему организации переправы жителей на маршруте "Самара - Рождествено" в межнавигационный период и при необходимости предоставить предложения по ее улучшению. Вопрос рассматривался на на оперативном совещании в правительстве Самарской области, прошедшем в понедельник, 10 января.

Как сообщил на оперативке министр транспорта Иван Пивкин, межнавигационные перевозки по данному маршруту начаты 25 декабря и проводятся двумя судами на воздушной подушке "Нептун" (вместимость 21 человек) и тремя судами "Славир" (вместимость девять человек). Перевозки проводятся с 6 часов утра до 19 часов вечера. По данным на утро 10 января выполнено 1169 рейсов, всего перевезено 11 694 пассажира.

Дмитрий Азаров обратил внимание министра на то, что в праздничные дни он получал жалобы на организацию перевозок до села Рождествено: "Понятно, что много людей поехали в Рождествено в выходные, были пиковые нагрузки. Тем не менее, Иван Иванович, поручаю вам поставить ситуацию на постоянный мониторинг, посмотреть, как развивается ситуация, особенно в час пик".

Напомним, в декабре 2020 г. по поручению Дмитрия Азарова были закуплены три новых судна на воздушных подушках для переправы от Самары до села Рождествено. Ранее жители обращались к главе региона с просьбой увеличить количество транспорта на рейсах по данному маршруту. Это решение губернатора позволило заметно улучшить транспортную ситуацию и сделать переправу в зимний период удобней.

"Мы уже укрепили парк судов на воздушной подушке, но ситуация показывает, что эту работу надо продолжать и совершенствовать транспортное обеспечение по маршруту "Самара - Рождествено", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В ближайшее время областной минтранс должен представить результаты мониторинга действующей схемы межнавигационных перевозок по указанному маршруту, а также подготовить предложения по улучшению материально-технической базы и работе диспетчерских служб.

Отметим, что местные жители жалуются именно на нарушения периодичности движения судов. По их словам, вместо движения по расписанию перевозчики часто отправляют суда в рейс по фактическому заполнению.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталия Завьялова 26 ноября 2021 20:12 Дмитрий Азаров дал старт всероссийскому хакатону в Самаре

Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор

Георгий Гогошин 07 ноября 2021 16:17 Оперштаб: нерабочие дни дали позитивный эффект

Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.

Наталья Кузнецова 26 октября 2021 16:49 В Самарской области разрешат работу фитнес-центров и салонов красоты по QR-кодам после 7 ноября

Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная

Ghost Master 26 октября 2021 04:21 Дмитрий Азаров: "Широкое общественное обсуждение проекта бюджета позволит сделать его более качественным"

Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.

Алиса Сычева 20 октября 2021 07:07 Ведущие IT-компании региона будут привлекаться при разработке стратегических для Самарской области проектов

Класснно

Фото на сайте

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6