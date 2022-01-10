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Детскую вакцину от COVID-19 привезут в Самарскую область в конце января Самарские врачи дают рекомендации, как избежать травм во время гололеда Еще у 202 жителей Самарской области подтвердился диагноз COVID-19 В регионе подтверждено еще 209 случаев новой коронавирусной инфекции Главный педиатр области дала рекомендации родителям на праздники

Здравоохранение Общество

Детскую вакцину от COVID-19 привезут в Самарскую область в конце января

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Поставка детской вакцины от новой коронавирусной инфекции в Самарский регион ожидается к концу этого месяца, об этом заявил министр областного здравоохранения Армен Бенян на заседании оперштаба по борьбе с заболеванием в понедельник, 10 января.

На сегодняшний день в области привиты более 1 млн 641 тысячи жителей (80% от плана). При этом 400 тысяч человек от запланированного охвата в области не прошли даже первичную вакцинацию. Среди жителей в возрасте 60+ не привиты более 230 тысяч человек. Снизились темпы и повторной вакцинации — привиты только 47% от плана.

Темп вакцинации от гриппа несколько выше — от этой инфекции защитились с помощью прививки уже более 1 млн 100 тысяч человек (или 58% от плана).

Ситуация с заболеваемостью по-прежнему оценивается Роспотребнадзором как напряженная, учитывая вновь наметившийся рост ежедневно выявляемых случаев коронавируса. На 10 января в регионе лабораторно подтверждены 210 случаев COVID-19. Пока выявляется штамм "дельта".

В ходе мониторинга циркуляции вирусов за минувшую неделю гриппа в Самарской области выявлено не было — выделялись парагрипп, аденовирусная и риновирусная инфекции.

По отношению к последней неделе 2021 года на 22,7% сократилось число случаев ОРВИ. Заболеваемость внебольничной пневмонией также снижается — уже на протяжении почти двух месяцев. При этом, если сравнивать данные аналогичного периода прошлого года, то ОРВИ больше на 65%, а пневмоний меньше в 2,2 раза.

По данным министерства здравоохранения региона, в настоящий момент на амбулаторном лечении находятся 4373 пациента с коронавирусом, в госпиталях — 2394 пациента, из них большинство (73%) средней тяжести и 15% тяжелых больных. Свободный коечный фонд в праздничные дни поддерживался на уровне 30-35%, в круглосуточном режиме работали 215 бригад скорой помощи.

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Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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