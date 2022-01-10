Детскую вакцину от COVID-19 привезут в Самарскую область в конце января

Поставка детской вакцины от новой коронавирусной инфекции в Самарский регион ожидается к концу этого месяца, об этом заявил министр областного здравоохранения Армен Бенян на заседании оперштаба по борьбе с заболеванием в понедельник, 10 января.

На сегодняшний день в области привиты более 1 млн 641 тысячи жителей (80% от плана). При этом 400 тысяч человек от запланированного охвата в области не прошли даже первичную вакцинацию. Среди жителей в возрасте 60+ не привиты более 230 тысяч человек. Снизились темпы и повторной вакцинации — привиты только 47% от плана.

Темп вакцинации от гриппа несколько выше — от этой инфекции защитились с помощью прививки уже более 1 млн 100 тысяч человек (или 58% от плана).

Ситуация с заболеваемостью по-прежнему оценивается Роспотребнадзором как напряженная, учитывая вновь наметившийся рост ежедневно выявляемых случаев коронавируса. На 10 января в регионе лабораторно подтверждены 210 случаев COVID-19. Пока выявляется штамм "дельта".

В ходе мониторинга циркуляции вирусов за минувшую неделю гриппа в Самарской области выявлено не было — выделялись парагрипп, аденовирусная и риновирусная инфекции.

По отношению к последней неделе 2021 года на 22,7% сократилось число случаев ОРВИ. Заболеваемость внебольничной пневмонией также снижается — уже на протяжении почти двух месяцев. При этом, если сравнивать данные аналогичного периода прошлого года, то ОРВИ больше на 65%, а пневмоний меньше в 2,2 раза.

По данным министерства здравоохранения региона, в настоящий момент на амбулаторном лечении находятся 4373 пациента с коронавирусом, в госпиталях — 2394 пациента, из них большинство (73%) средней тяжести и 15% тяжелых больных. Свободный коечный фонд в праздничные дни поддерживался на уровне 30-35%, в круглосуточном режиме работали 215 бригад скорой помощи.