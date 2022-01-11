В понедельник, 10 января, в очередном матче чемпионата ВХЛ самарских ХК ЦСК ВВС уступил дома "Бурану" 0:2, сообщает пресс-служба "летчиков".
Первый период прошел с преимуществом гостей — об этом красноречиво говорит статистика бросков: 5:26 (3:18 в створ). Во втором периоде самарцы играли лучше, и были близки к тому, чтобы повести в счете. Но этому помешал поймавший кураж вратарь воронежцев Глеб Носов, совершивший пару необъяснимых спасений. Гости воспользовались своим редким шансом, проведя образцовую атаку с ходу, которую красиво завершил Агапов — 0:1. Ну, а по броскам теперь уже было двукратное преимущество ЦСК ВВС — 25:11 (16:8).
Третий период прошел в целом на равных, "летчики" имели шансы забить, но подводила реализация. За две с половиной минуты до сирены хозяева поменяли голкипера на полевого, и лучший бомбардир "Бурана" Данил Макаров поставил точку в матче — 0:2.
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