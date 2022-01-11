Пятеро тольяттинцев задержаны в Оренбуржье по подозрению в хищении денег у таксистов

Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России "Оренбургское" при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии по Оренбургской области задержаны пятеро жителей Тольятти по факту хищения денежных средств из банковских карт, сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейскими установлено, что задержанные злоумышленники в возрасте от 21 до 32 лет, находясь в Уфе, заказывали такси в Оренбурге, предварительно сообщив о том, что оплатят поездку заранее. Для этого потерпевшие сообщали номер банковской карты, после чего задержанные получали доступ в личный кабинет. Далее, таксисты диктовали код-подтверждение, которым пользовались подозреваемые для снятия наличных денежных средств в банкомате. Всего у оренбургских таксистов похищено около 400 тыс. рублей.

Подозреваемые задержаны в Самарской области в городе Тольятти. Все причастные к хищениям доставлены в Оренбург для дальнейшего разбирательства.

В отношении пяти подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время молодые люди находятся в СИЗО города Оренбурга. Сотрудниками полиции устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных фактов хищения на территории областного центра.