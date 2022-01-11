Самарская область в лидерах по цифровизации

В Самарской области уже сейчас 75 массовых социально значимых услуг (МСЗУ) предоставляются в электронном виде. В прошлом году процесс перевода в онлайн-формат был завершен на 97,4%. Оставшиеся две услуги — запись ребенка в первый класс и подача документов в учреждения средне-профессионального образования, будут выведены на Единый портал государственных и муниципальных услуг в 2022 году.

"Оцифровка" региональных МСЗУ проходила в течение года в три этапа, первый из которых был завершен в начале августа, второй — в начале октября и завершающий этап — до 5 декабря. Работы проводились в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика" и его региональной составляющей "Цифровое государственное управление".В рамках реализации послания президента РФ в конце августа прошлого года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил Стратегию цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Самарской области. Согласно документу до 95% всех госуслуг (включая и региональные) будут предоставлять жителям региона дистанционно", — отметил заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Важно, что на портале Госуслуг представлены и суперсервисы — наборы услуг, которые сгруппированы по жизненным ситуациям. Они в следующем году дополнятся "трудовой миграцией", "безбумажными перевозками пассажиров и грузов", "цифровым строительством". Раньше эти услуги можно было получить только на региональных порталах или сайтах органов власти, либо лично посетив то или иное ведомство.

Развитие цифровизации показывает особую важность вклада IT-специалистов в этот процесс. Чтобы удержать кадры в регионе, в Самарской области им выдают льготные ипотечные кредиты.

"Данная инициатива продиктована такой проблемой как переманивание специалистов друг у друга из-за кадрового дефицита. Но если раньше IT-специалисты уезжали за лучшими условиями в другие субъекты страны, так как здесь их ничего не держало, то теперь у нас есть возможность удержать кадры, предоставив льготные условия по ипотеке. В связи с этим мы и прогнозируем достаточно большой интерес молодых IT-специалистов к данной мере господдержки уже в 2022 г.", — прокомментировал Константин Пресняков.

IT-специалисты могут претендовать на компенсацию расходов в размере 50% от уплаченных процентов по кредиту. Это стало возможным благодаря инициативе губернатора. В перечень должностей молодых IT-специалистов, имеющих право на компенсацию по ипотеке, в 2022 г. вошли более 160 позиций, в 2020 г. их было всего 26.