16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область в лидерах по цифровизации В 2022 г. регион получит 38 млн рублей федеральных субсидий на новую туристическую программу для школьников Депутат-единоросс Александр Живайкин решил поддержать талантливых школьников в своем округе Дмитрий Азаров поручил организовать дополнительный транспорт в связи со строительством метро в центре Самары Дмитрий Азаров поручил проверить эффективность перевозок Самара - Рождествено в зимний период

Власть и политика

Самарская область в лидерах по цифровизации

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области уже сейчас 75 массовых социально значимых услуг (МСЗУ) предоставляются в электронном виде. В прошлом году процесс перевода в онлайн-формат был завершен на 97,4%. Оставшиеся две услуги — запись ребенка в первый класс и подача документов в учреждения средне-профессионального образования, будут выведены на Единый портал государственных и муниципальных услуг в 2022 году.

"Оцифровка" региональных МСЗУ проходила в течение года в три этапа, первый из которых был завершен в начале августа, второй — в начале октября и завершающий этап — до 5 декабря. Работы проводились в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика" и его региональной составляющей "Цифровое государственное управление".В рамках реализации послания президента РФ в конце августа прошлого года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил Стратегию цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Самарской области. Согласно документу до 95% всех госуслуг (включая и региональные) будут предоставлять жителям региона дистанционно", — отметил заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель  департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Важно, что на портале Госуслуг представлены и суперсервисы — наборы услуг, которые сгруппированы по жизненным ситуациям. Они в следующем году дополнятся "трудовой миграцией", "безбумажными перевозками пассажиров и грузов", "цифровым строительством". Раньше эти услуги можно было получить только на региональных порталах или сайтах органов власти, либо лично посетив то или иное ведомство.

Развитие цифровизации показывает особую важность вклада IT-специалистов в этот процесс.  Чтобы удержать кадры в регионе, в Самарской области им выдают льготные ипотечные кредиты.

"Данная инициатива продиктована такой проблемой как переманивание специалистов друг у друга из-за кадрового дефицита. Но если раньше IT-специалисты уезжали за лучшими условиями в другие субъекты страны, так как здесь их ничего не держало, то теперь у нас есть возможность удержать кадры, предоставив льготные условия по ипотеке. В связи с этим мы и прогнозируем достаточно большой интерес молодых IT-специалистов к данной мере господдержки уже в 2022 г.", — прокомментировал Константин Пресняков.

IT-специалисты могут претендовать на компенсацию расходов в размере 50% от уплаченных процентов по кредиту. Это стало возможным благодаря инициативе губернатора. В перечень должностей молодых IT-специалистов, имеющих право на компенсацию по ипотеке, в 2022 г. вошли более 160 позиций, в 2020 г. их было всего 26.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Антон Задворнов 29 ноября 2021 22:59 Экс-председатель суда Новокуйбышевска, упоминавшийся в уголовном деле, хочет войти в Верховный суд Чечни

Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...

Наталия Завьялова 26 ноября 2021 20:12 Дмитрий Азаров дал старт всероссийскому хакатону в Самаре

Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор

Георгий Гогошин 07 ноября 2021 16:17 Оперштаб: нерабочие дни дали позитивный эффект

Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.

Наталья Кузнецова 26 октября 2021 16:49 В Самарской области разрешат работу фитнес-центров и салонов красоты по QR-кодам после 7 ноября

Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная

Фото на сайте

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6