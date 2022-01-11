Самарец хотел доехать до Оренбурга и лишился 70 тыс. рублей

В Самаре 26-летний мужчина стал жертвой мошенников, когда пытался забронировать поездку в Оренбург. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В начале января самарец хотел забронировать место для поездки из Самары в Оренбург. Он воспользовался онлайн-сервисом по поиску попутчиков, нашел подходящий вариант и связался с водителем.

Мужчина договорился об условиях и получил в сообщении ссылку для "оформления брони и внесения предоплаты". Он перешел по этой ссылке и ввел реквизиты банковской карты, а также код доступа из СМС. После этого со счета потерпевшего списали оговоренную сумму, а потом еще более 70 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники самарской полиции напоминают, что при бронировании товаров или услуг через интернет не следует переходить по подозрительным ссылкам и вводить на неизвестных ресурсах данные банковских карт, пароли, а также коды доступа из сообщений.