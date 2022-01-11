Директор самарской фирмы сэкономил на своих работниках более 5,7 млн рублей

В Самаре в суд направили уголовное дело директора ООО, обвиняемого в невыплате зарплаты. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, с мая 2020 г. по апрель 2021 г. исполнительный директор не заплатил 11 работникам более 5,7 млн рублей. При этом обвиняемый знал, что на счетах организации есть для этого деньги, но предпочел использовать их для удовлетворения требований других кредиторов и увеличения оборотного капитала.