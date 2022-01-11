На площадке промпарка "Чапаевск" завершается строительство двух объектов

На площадке индустриального парка "Чапаевск" уже практически готовы к запуску объекты двух резидентов. Это логистический комплекс одного из крупнейших интернет-ритейлеров страны, компании ОЗОН и завод по производству железобетонных изделий "Энергобетон".
Напомним, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Ozon Александр Шульгин на Петербургском международном экономическом форуме 2021 подписали двустороннее соглашение. Стороны договорились совместными усилиями развивать интернет-торговлю в регионе и стимулировать выход на платформу местных предпринимателей.
Важнейшим этапом сотрудничества Ozon и Самарской области стало строительство фулфилмент-центра в городе Чапаевске. Комплекс станет одним из крупнейших в России. Инвестиции Ozon в проект составят более 4 млрд рублей. Всего в новом фулфилмент-центре будет создано 6 тыс. рабочих мест.
"Появление такого крупного работодателя в Чапаевске обеспечит на годы вперед надежную зарплату, доходы семьям жителей Самарской области, повышение уровня благополучия и благосостояния", — подчеркнул глава региона.
На сегодняшний день корпус хаба готов к сдаче, уже ведется монтаж стеллажей. Логистический хаб со всей необходимой инфраструктурой для маркетплейса возводит PNK group. Сейчас инвестор и представители областного правительства обсуждают вопрос подбора кадров.
"Строительство центра началось в августе, а сегодня комплекс практически готов. Такие темпы — это, в первую очередь, большой опыт компании, которая возводит объект; это сопровождение со стороны региона — предоставление земельного участка со всей необходимой инфраструктурой. Слаженная, командная работа инвестора и региона даёт свой результат — быстрый ввод", — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Как рассказал управляющий фондом "ПНК Девелопмент" и инвестиционной стратегией PNK rental Дмитрий Пилевин, готовность объекта под распределительный центр ОЗОН составляет порядка 75%. "Это три корпуса, общей площадью 134 тысяч кв метров. К основным требованиям строительства объектов ОЗОН относятся большой шаг колонн, очень мало связей, что позволяет монтировать как можно больше складских стеллажей и размещать большое количество товара. Компания максимально эффективно эксплуатирует каждый квадратный метр логистических центров", — рассказал Дмитрий Пилевин.
Также на площадке промпарка "Чапаевск" завершается строительство завода "Энергобетон" по производству опор для воздушных линий электропередач. Инвестпроект предусматривает строительство завода по изготовлению железобетонных изделий мощностью более 110 тыс. изделий в год. Новый комплекс будет отвечать всем современным стандартам качества.
Инвестор планирует запустить работу предприятия уже в первом квартале 2022 года. Сейчас заводу требуется инженерный и рабочий состав, всего — 65 человек. Для создания завода были привлечены средства Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) — федеральный институт развития предоставил компании беспроцентный займ в размере 250 млн рублей.
Последние комментарии
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?