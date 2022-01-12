Во вторник, 11 января, "Ладья" в гостях победила "Мамонтов Югры", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Уже к середине стартовой трети Вадим Сущев и Сергей Макаров забросили две шайбы в ворота "мамонтов".

Вторая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайбы, а в середине третьего периода Александр Пономарев, забросил третьею, установив таким образом окончательный счет — 3:0.

Вратарь "Ладьи" Максим Майоров отразил 49 бросков по своим воротам и заработал "сухарь".