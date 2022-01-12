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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК выплатил около 37 млрд рублей своим клиентам в 2021 году

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2021 года объем компенсаций, выплаченных Страховым Домом ВСК своим клиентам по всем видам страхования, составил почти 37 млрд рублей. Всего в прошлом году было урегулировано около 600 тыс. страховых случаев.

Больше 37% обращений за компенсациями в 2021 году пришлось на добровольное медицинское страхование, еще 32% заявленных страховых случаев относятся к ОСАГО, на третьем месте по количеству обращений — каско (20%).

Причем более 60% страховых случаев по добровольному автострахованию было урегулировано дистанционно в мобильном приложении ВСК. Также растет число клиентов, использующих цифровые сервисы в других видах страхования. Например, телемедицина — в 2021 году по данным ВСК почти 10% владельцев полисов ДМС воспользовались возможностями онлайн-приемов.

"Ключевым трендом последних лет стала цифровая трансформация финансового сектора. ВСК работает на рынке уже 30 лет, и с 2013 года мы активно внедряем цифровые технологии в продукты и сервисы компании. Все больше страховых услуг переходит в онлайн, растет и число наших клиентов, использующих дистанционные сервисы. Диджитализация является приоритетным направлением развития ВСК, уже сейчас почти 65% клиентов компании выбирают дистанционные сервисы взаимодействия, — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК. — В 2022 году мы не ожидаем значительного роста рынка страхования — от 5 до 8%. Основными драйверами останутся автострахование и ДМС. Параллельно мы отмечаем потенциал в новых трендах — экологическом страховании и страхование киберрисков".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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