Двух бывших сотрудников ДПС будут судить в Самарской области за взятки

В Красноярском районе Самарской области в суд направили уголовное дело бывших сотрудников полиции, обвиняемых в получении взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в августе 2020 г. инспектор ДПС остановил погрузчик. У находившегося за рулем пьяного местного жителя, не было водительских прав. Правоохранитель предложил водителю "заплатить". Мужчина отдал полицейскому 50 тыс. руб. и поехал дальше.

В октябре 2020 г. тот же полицейский вместе со старшим инспектором ДПС получил 30 тыс. руб. от водителя, ехавшего без страховки и госномеров. На этот раз после получения денег подозреваемых задержали.