Хоккейная "Лада" победила "Буран"

В среду, 13 января, "Лада" на домашнем льду одержала победу над воронежским "Бураном".

Хозяева активно начали матч и к 5-й минуте повели со счетом 3:0. После этого наставник "Бурана" Михаил Бирюков взял тайм-аут и заменил голкипера.

Почти сразу же после броска Игоря Усманова гостей выручила штанга, после чего игра несколько успокоилась.

Под занавес периода Илья Проскуряков не дал Данилу Макарову реализовать выход один на один.

Во втором периоде тольяттинцы забросили еще три шайбы, причем две из них — в меньшинстве.

В третьем периоду воронежцы отыграли одну шайбу, а через минуту — еще одну — 6:2. Большего добиться сопернику волжане не дали, уверенно доведя матч до победы.