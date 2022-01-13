ГК "Лада" проиграл "Звезде" - 30:32

В своем 12-м матче предварительного этапа "OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России" в Звенигороде "Лада" проиграла "Звезде" — 30:32 (15:17).

Почти весь первый тайм тольяттинки, которые лихо начали встречу, лидировали в счете, дважды доведя свое преимущество до трех мячей. При этом Валентина Войтулевич в их воротах выдавала гроссмейстерский показатель "спасений", который постоянно граничил с 50 процентами или же зашкаливал за них. Надо отметить, что гости с самого начала принялись активно экспериментировать, выпустив двух игроков своей стартовой шестерки далеко не с самого начала (Валерию Кирдяшеву лишь на 8-й минуте, а Веронику Никитину и вовсе на 12-й).

Незадолго же до перерыва было принято решение задействовать на поле Любовь Аришину, засидевшуюся в запасе с конца октября. Но, допустив две ошибки, та вернулась на скамейку запасных. А возвращенная на позицию разыгрывающего Кирдяшева неудачно исполнила пенальти, упустив возможность увести команды на антракт при равном счете. Более того, Алина Триобчук за пару мгновений до сирены сделала для звенигородок "плюс 2".

С самого начала второй половины тольяттинки бросили в бой все свои главные силы. Но "Звезда" вдруг раскуражилась настолько, что ее до счета 28:20, который высветился на экваторе тайма, было, как всем показалось, уже не остановить. На 47-й минуте штанга спасла гостей после назначения семиметрового, иначе для нас стало бы и вовсе "минус 9". Из подобной передряги "Лада" уже выпутывалась в Звенигороде на самом старте этого сезона, когда она на 38-й минуте имела тот же дефицит в мячах, однако умудрилась превратить его в "плюс 3".

Погоню решительно возглавила Вероника Никитина. В основном, благодаря ее усилиям за семь неполных минут до конца от былого запаса "молниеносных" осталось всего три мяча. Она же чуть позже установила счет 31:28. Хозяйки явно были не в своей тарелке. Но мощный штурм тольяттинок внезапно прервался на пару минут из-за досадного удаления Анны Голубевой, нарушившей правила вдалеке от непосредственной близости от ворот.

За время ее "отсидки" соперники обменялись голами. За две минуты до финальной сирены уже Марианна Егорова, сфолив на Ольге Щербак, предоставила шанс "Ладе" отыграть оставшийся гандикап. Юлия Какмоля спустя минуту гол забила. Еще через одну у Ольги Фоминой была вернейшая возможность сделать фору минимальной, но в ее дуэли с Екатериной Кирикиас мяч попал не в сетку, а голкиперу в лицо.