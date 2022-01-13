Сельчанин из Самарской области сильно избил друга из-за пьяного конфликта

В с. Исаклы Самарской области задержали ранее судимого местного жителя за то, что он нанес тяжкие травмы знакомому. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

40-летнего пострадавшего без сознания обнаружила его мать. Мужчину госпитализировали с травмами головы. Как оказалось, накануне он пригласил в гости знакомого.

Полицейские задержали гостя. Подозреваемый рассказал, что выпивал с приятелем, а потом избил его из-за произошедшего конфликта.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").