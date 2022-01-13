Страховой Дом ВСК запустил MedTech программу ДМС для физических лиц

Страховой Дом ВСК запустил программу ДМС "Курс здоровья" для физических лиц. Клиентам компании стали доступны телемедицинские и очные консультации ведущих российских врачей, инструментальная и лабораторная диагностика, выезд врача на дом, дополнительные медицинские услуги, такие как сезонная вакцинация, сдача генетического теста, а также онлайн-фитнес — специализированные программы видеотренировок и консультаций со специалистом по спортивной медицине. Провайдером услуги выступает сервис "Онлайн доктор".
"Курс здоровья" — это удобный конструктор с оптимальным набором медицинских услуг, которые закрывают самые важные потребности клиентов. Страхователь самостоятельно выбирает необходимый уровень покрытий, быстро и удобно заключая договор без подписей и осмотров.
В рамках телемедицинского приема застрахованным будет доступно неограниченное число консультаций по любому вопросу о здоровье — онлайн-прием ведут врачи более 60 узких специальностей. Подтвердить диагноз, получить письменное заключение с рекомендациями и назначенным лечением по программе можно в ходе очного осмотра наиболее востребованных специалистов, таких как терапевт, психотерапевт, невролог, эндокринолог, оториноларинголог и т. д. А если страхователь не сможет самостоятельно посетить клинику по состоянию здоровья — доступна услуга выезда врача-терапевта на дом.
Кроме того, "Курс здоровья" включает возможность прохождения популярного перечня инструментальных исследований — УЗИ, ЭКГ, эхокардиография, эндоскопические исследования, оценка функции внешнего дыхания и другие, а также более 17,5 тысяч лабораторных анализов.
Среди дополнительных возможностей полиса — вакцинация от гриппа и клещевого энцефалита, получение доступа к видеотренировкам от FITMOST CLASS и возможности проконсультироваться с ведущим врачом в области спортивной медицины, а также прохождение генетического тестирования сервиса Генотек.
Помимо этого, вариации страховой защиты в рамках программы "Курс здоровья" также предусматривают комплексную диагностику организма — медицинский чекап, включающий лабораторные, инструментальные исследования, консультации врачей. Чекап можно подобрать для любого возраста и для различных целей, что помогает каждому держать вопрос здоровья на контроле.
"ВСК давно и активно развивает MedTech, на протяжении почти 30 лет оперативно реагирует на появление новых технологий, позволяющих совершенствовать медицинский и страховой сервис для своих клиентов. Актуальность программы "Курс здоровья" обусловлена множеством факторов — это и желание персонифицированного подхода к заботе о своём здоровье, и медицинская инфляция на уровне 10,1%, и то, что многие работодатели из-за кризиса решили сократить расходы на ДМС для своих сотрудников. Преимуществами страховой программы для физических лиц является, во-первых, стоимость, которая варьируется в районе 1,3% от среднего годового дохода россиянина, во-вторых, оптимальный перечень медицинских услуг, включенных в полис с возможностью персонализации страхового покрытия. Курс здоровья позволяет клиенту постоянно быть на связи с врачом при помощи онлайн-каналов связи, а также получать медицинские услуги традиционным способом — в клинике, что существенно улучшает качество оказания медицинской помощи", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК по медицинскому страхованию.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.