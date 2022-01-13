В регионе продолжают работать пункты экспресс-тестирования на COVID-19

В Самарской области в торговых центрах и других общественных местах продолжат работать пункты экспресс-тестирования на новую коронавирусную инфекцию.

В этих пунктах всем желающим жителям, не имеющим признаков простудного заболевания,

проводят тесты. С собой необходим паспорт. При наличии симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать медработника из поликлиники.

Для диагностики применяют антигенные ИХА-тесты – их результат готов уже через 15 минут. Такие тесты также используют для быстрой дифференциальной диагностики на дому, в машине скорой помощи, в приемных отделениях больниц.

С информацией об адресах и графике работы пунктов можно ознакомиться на интерактивной карте на сайте минздрава области. Кроме того, в этих пунктах все желающие смогут пройти вакцинацию от COVID-19.