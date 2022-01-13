Дмитрий Азаров наградил лучших знатоков истории Самарского края

В четверг, 13 января, в День Самарской губернии для жителей региона был организован квиз "Славься, Самарская наша земля!". В интеллектуальных соревнованиях на знание истории родного края приняли участие команды из всех 37 муниципальных образований области.
Участникам предстояло ответить на вопросы о традициях, национальных костюмах, промыслах, ремеслах и искусстве народов, проживающих на территории региона, а также о космосе и знаменитых ученых, связанных с Самарской губернией. И они успешно справились с этой задачей. Первое место завоевала команда знатоков родного края из Волжского района. "Серебро" взяла самарская команда. Третье место в интеллектуальной игре заняли участники из Шигонского района.
Учитель истории и краеведения образовательного центра "Южный город" Михаил Власов принимает участие в квизе в составе команды Волжского района уже во второй раз.
"Я считаю, что такие соревнования нужны, и важно распространять практику их проведения. Участие в них мотивирует освежить знания по истории родного края", — рассказал участник квиза Михаил Власов.
В этот же день на площадке Самарского академического театра оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, на котором были подведены итоги игры. Победителей квиза и всех земляков с Днем рождения губернии поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"Я хочу от всей души пожелать процветания нашему региону — региону индустриально мощному, развитому, богатому своими природными ресурсами. Но самое главное богатство Самарской земли — это, конечно, люди, талантливые, энергичные, ответственные, небезразличные к тому, что происходит на родной земле, в России. Люди, которые свое будущее связывают с Самарской землей, здесь живут, растят детей и строят планы на будущее", — отметил губернатор, поздравляя жителей с 171-летием губернии.
Подводя итоги прошлого, юбилейного для губернии года, глава региона обратил внимание, что был создан серьезный задел на будущее — заложен фундамент будущих успехов и побед региона, основа для повышения благосостояния его жителей.
"Нет никаких сомнений, что у нашего региона блистательное будущее. Мы динамично, опережающими темпами развиваемся. Мы создаем условия для самореализации граждан. Создаем не только экономический фундамент, но и активно развиваем социальную сферу. Для того, чтобы каждый человек мог чувствовать себя на самарской земле востребованным, уважаемым, любимым, чтобы мог реализовать свои таланты", — подчеркнул губернатор.
Дмитрий Азаров отметил, что нашим богатством и достоянием являются мир и братство людей разных национальностей, живущих на Самарской земле, напомнив, что юбилейный год, год 170-летия губернии был отмечен важным событием — открытием Парка дружбы народов. Глава региона поблагодарил Ростислава Хугаева и Союз народов России, который инициировал этот проект.
2022 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом культурного наследия народов России. Губернатор выразил уверенность, что особое внимание к культурному наследию всех народов Российской Федерации, Самарской области, станет важным символом мира, дружбы, добрососедства, братства.
Слова благодарности прозвучали в адрес духовных лидеров конфессий за их непрестанный труд по созданию межрелигиозного, межконфессионального мира на самарской земле. "Это тоже является нашей традицией, которую мы свято храним и преумножаем", — добавил губернатор.
Среди гостей мероприятия были Почетные граждане Самарской области. "Это люди, которые внесли огромный вклад в развитие нашего региона. Нам есть, на что опираться сегодня, есть от чего оттолкнуться и есть на кого равняться в своих достижениях. И мы обязательно будем это делать", — заверил губернатор, выразив благодарность за их непрестанный труд по патриотическому воспитанию, общественную деятельность.
В праздничном концерте по случаю Дня рождения губернии приняли участие творческие коллективы из других регионов — Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, фольклорный ансамбль песни и танца "Мирас" из Башкирии, Государственный ансамбль танца "Марий Эл", Государственный Волжский русский народный хор им. П. М. Милославова.
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Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
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Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно