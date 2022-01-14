Дарья Касаткина вышла в полуфинал Australian Open

Уроженка Тольятти Касаткина вышла в полуфинал турнира в Сиднее, обыграв третью ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут, пишет championat.com.

Дарья 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету её соперницы ни одного эйса и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в Сиднее с призовым фондом $ 703 580 Касаткина поспорит либо с испанкой Паулой Бадосой, получившей пятый номер посева, либо с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич. Турнир завершится 15 января.