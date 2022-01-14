В Тольятти разыскивают мужчину, который избил подростка

Вечером 7 января в маршрутном такси, которое следовало по Центральному району Тольятти, неизвестный мужчина в результате словесного конфликта нанес телесные повреждения 16-летнему парню.
Приметы разыскиваемого мужчины: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, рост 180-185 см.
Был одет: кепка кожаная с козырьком черного цвета, куртка до колен темного цвета.
Мужчина пользуется кнопочным сотовым телефоном белого цвета.
Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого мужчины, с просьбой сообщить информацию в отдел полиции № 24 У МВД России по г. Тольятти или по телефонам: 8 (8482) 93-48-62, 8 (8482) 93-48-83, 89179723966 или 112. Конфиденциальность гарантирована.