В Самаре задержали бывшего судью, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде

В четверг, 14 января, в Самаре сотрудники полиции задержали бывшего судью Евгения Гладкова, управлявшего автомобилем предположительно в нетрезвом виде, сообщают активисты "Ночного патруля".
Гладков согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте через специальный прибор. Он показал превышение паров алкоголя в выдыхаемым воздухе. С показанием прибора нарушитель не согласился и потребовал медицинское освидетельствование в ОНД им. Семашко. Медики тоже зафиксировали состояние алкогольного опьянения. Кроме того, в биологическом материале, при экспресс-тесте, были найдены следы вещества, при которых управление автомобилем категорически запрещено.
"Через 10 дней в ГИБДД поступит медицинский акт, в котором уже точно будет внесено состояние алкогольного опьянения, а также, возможно, и наркотического! Пока данный гражданин имеет статус судьи, процедуру привлечения к ответственности будет принимать генеральный прокурор РФ. Надеемся, что за такие поступки ККС соберется в скором времени и лишит статуса судьи Гладкова", — пишут активисты.
Отметим, что ранее Гладкова уже задерживали за рулем автомобиля, предположительно в нетрезвом виде. Инцидент произошел 31 декабря 2021 г. недалеко от Фрунзенского моста. Тогда мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Автомобиль, на котором оба раза передвигался Гладков принадлежит министерству сельского хозяйства РФ (ФГБУ "станция агрохимической службы "Самарское" по Самарской области).
Последние комментарии
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.