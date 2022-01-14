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Происшествия

В Самаре задержали бывшего судью, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 14 января, в Самаре сотрудники полиции задержали бывшего судью Евгения Гладкова, управлявшего автомобилем предположительно в нетрезвом виде, сообщают активисты "Ночного патруля".

Фото: Ночной патруль

Гладков согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте через специальный прибор. Он показал превышение паров алкоголя в выдыхаемым воздухе. С показанием прибора нарушитель не согласился и потребовал медицинское освидетельствование в ОНД им. Семашко. Медики тоже зафиксировали состояние алкогольного опьянения. Кроме того, в биологическом материале, при экспресс-тесте, были найдены следы вещества, при которых управление автомобилем категорически запрещено.

"Через 10 дней в ГИБДД поступит медицинский акт, в котором уже точно будет внесено состояние алкогольного опьянения, а также, возможно, и наркотического! Пока данный гражданин имеет статус судьи, процедуру привлечения к ответственности будет принимать генеральный прокурор РФ. Надеемся, что за такие поступки ККС соберется в скором времени и лишит статуса судьи Гладкова", — пишут активисты.

Отметим, что ранее Гладкова уже задерживали за рулем автомобиля, предположительно в нетрезвом виде. Инцидент произошел 31 декабря 2021 г. недалеко от Фрунзенского моста. Тогда мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Автомобиль, на котором оба раза передвигался Гладков принадлежит министерству сельского хозяйства РФ (ФГБУ "станция агрохимической службы "Самарское" по Самарской области).

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Черкасов 08 декабря 2021 03:17 Пожар на Птичьем рынке в Самаре ликвидирован

Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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