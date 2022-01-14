В Самаре задержали бывшего судью, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде

В четверг, 14 января, в Самаре сотрудники полиции задержали бывшего судью Евгения Гладкова, управлявшего автомобилем предположительно в нетрезвом виде, сообщают активисты "Ночного патруля".

Гладков согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте через специальный прибор. Он показал превышение паров алкоголя в выдыхаемым воздухе. С показанием прибора нарушитель не согласился и потребовал медицинское освидетельствование в ОНД им. Семашко. Медики тоже зафиксировали состояние алкогольного опьянения. Кроме того, в биологическом материале, при экспресс-тесте, были найдены следы вещества, при которых управление автомобилем категорически запрещено.

"Через 10 дней в ГИБДД поступит медицинский акт, в котором уже точно будет внесено состояние алкогольного опьянения, а также, возможно, и наркотического! Пока данный гражданин имеет статус судьи, процедуру привлечения к ответственности будет принимать генеральный прокурор РФ. Надеемся, что за такие поступки ККС соберется в скором времени и лишит статуса судьи Гладкова", — пишут активисты.

Отметим, что ранее Гладкова уже задерживали за рулем автомобиля, предположительно в нетрезвом виде. Инцидент произошел 31 декабря 2021 г. недалеко от Фрунзенского моста. Тогда мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Автомобиль, на котором оба раза передвигался Гладков принадлежит министерству сельского хозяйства РФ (ФГБУ "станция агрохимической службы "Самарское" по Самарской области).