Мать из Сызрани не обеспечивала пятилетнюю дочь жизненно важными лекарствами

В Сызрани в отношении 38-летней местной жительницы возбудили уголовное дело из-за того, что она оставила ребенка в опасности. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратились медработники. Они утверждали, что жизнь пятилетней девочки может быть в опасности из-за того, что ребенок не получает необходимые лекарства.

Сотрудники ПДН выяснили, девочка родилась с хроническим заболеванием и вынуждена всю жизнь два раза в день принимать лекарства. Ее мать с июля по сентябрь 2021 г. не приходила за препаратами и не обеспечивала лечение ребенка. Кроме того, даже получив лекарства, в течение десяти дней женщина не контролировала их прием.

В связи с этим возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности").