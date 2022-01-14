Самарца подозревают в попытке "продать" четыре удостоверения трактористов-машинистов

Полицейские задержали в Самаре подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, 30-летний безработный самарец на парковке на ул. Казачьей получил 236 тыс. руб. и пообещал помочь получить четыре водительских удостоверения трактористов-машинистов категории "В, С, D" без обучения и экзаменов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").