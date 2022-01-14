По привлекательности цены и отзывам пользователей: как россияне выбирают программы страхования

Аналитики финансового маркетплейса Сравни.ру и Страхового Дома ВСК выяснили, что 74% опрошенных воспользуются страховыми продуктами в 2022 году.
По данным опроса, в 2021 году страховыми полисами воспользовались почти три четверти россиян (73%). Самые распространенные виды страхования — ОСАГО и каско. Их оформляли 77% граждан, использующих страховые продукты. Страхование жизни и здоровья в прошлом году оформили более трети (36%) респондентов.
Больше половины опрошенных (63%) остались довольны выбранными страховыми полисами. При этом при выборе программ защиты 52% респондентов обращают внимание на привлекательность цены, а 25% россиян — на отзывы других пользователей. Кроме того, важный критерий — срок существования компании-страховщика на рынке. Этот фактор рассматривает почти четверть опрошенных.
Главной причиной отказа от защиты является отсутствие уверенности в ее пользе. Такой ответ выбрали 36% из тех, кто не оформлял страховые программы в 2021 году. Еще 20% респондентов уверены, что в ближайшее время полис не понадобится, а 18% опрошенных не понимают, как работают программы защиты.
Среди основных причин для выбора добровольной страховки россияне назвали необходимость защиты в поездках (27%) и беспокойство за будущее семьи или детей (21%). Среди других популярных причин — нестабильность экономической обстановки (17%), риск столкнуться с мошенниками (11%) и угрозы болезни из-за пандемии (6%).
При этом 74% опрошенных заявили, что будут пользоваться страховыми продуктами в 2022 году. Чаще всего россияне планируют оформлять каско и ОСАГО (68%), страхование жизни и здоровья (21%), а еще страхование жилья и имущества (23,2%).
"Прошлый год показал, что страховой рынок активно развивается и становится шире, к услугам страховых компаний прибегает большое количество людей. Только в ВСК суммарный объем собранных премий увеличился более чем на 10%. Этому способствует множество факторов. Наша компания почти 30 лет имеет сбалансированный страховой портфель и ведет непрерывную работу по поиску инноваций и внедрению новых технологий. Мы ежедневно развиваем отношения с нашими клиентами и партнерами, и достигаем в этом значительных успехов, признанных профессиональным сообществом", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
"Наша главная задача — помощь в выборе и покупке страховых продуктов, именно поэтому мы сосредоточены на предоставлении достаточной и достоверной информации, которая поможет пользователям при оформлении страховки", — отметил директор по страховым продуктам финансового маркетплейса Сравни.ру Александр Крайник. "Страховое направление Сравни.ру динамично развивается: в 2021 году количество пользователей, купивших полис ОСАГО на нашем сервисе, увеличилось в два раза по сравнению с 2020 годом. На 18% выросло число купленных полисов КАСКО. Даже несмотря на ограничения туристических маршрутов, среди наших пользователей пользовалось спросом и страхование в путешествиях: количество купленных полисов кратно увеличилось по сравнению с 2020 годом. Чаще всего россияне приобретали полисы для поездок в Турцию и в страны Шенгенской зоны".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.