В Самаре ночью на расчистке города от снега будет работать более 360 спецмашин

В эту пятницу, 14 января, согласно прогностической карте синоптиков уже к вечеру вероятность значительного усиления снегопада составляет 80-100%. В субботу осадки не отступят. Оперативные службы информируют о сохранении "желтого уровня" погодной опасности из-за метели, сильного ветра и заносов вкупе с гололедицей.

Для устранения последствий обильного снегопада — за минувшие сутки выпало 15 мм осадков, а высота снежного покрова достигла 40 см — ресурсы постоянно наращиваются. Так, в день 13 января и в ночь на 14 января в расчистке всех городских территорий (улично-дорожной сети, парков, скверов, набережной, дворовых площадок) приняли участие 3163 уборщика, задействовали 581 спецмашину. В том числе 307 человек и 454 единицы техники были сосредоточены на автодорогах, тротуарах, остановках общественного транспорта, в периметрах пешеходных переходов и на других дорожных объектах. В 3,5 раза (до 659 тонн) увеличили расход реагентов для борьбы с гололедом и ускорения таяния снега, чтобы повысить скорость уборки. За сутки только с улично-дорожной сети вывезли на полигоны почти 5 210 тонн снежных накоплений.

Сегодня в дневную смену только улично-дорожную сеть приводят в порядок около 220 рабочих, которые помогают делать уборку вручную, а также выведено порядка 160 единиц техники.

Еще 115 машин и 2600 сотрудников направлены во дворы и на внутриквартальные территории.

В предстоящую ночь вместо 80 дорожных рабочих будет 145, специализированных снегоуборочных машин будет 212, а для доставки снега на полигоны предусмотрено еще 150 самосвалов — это с учетом привлеченной техники.

Администрация города обращается ко всем горожанам с просьбой не бросать машины в неустановленных местах, под запрещающими знаками, убирать транспорт с обочин дорог, придомовых территорий на время проведения уборочных работ — переставлять авто на уже очищенные места.

Кроме того, коммунальщики напоминают о том, что для своевременного вывоза мусора нужно освобождать территории возле контейнерных площадок и на подъездах к ним.