В Самаре ночью на расчистке города от снега будет работать более 360 спецмашин

В эту пятницу, 14 января, согласно прогностической карте синоптиков уже к вечеру вероятность значительного усиления снегопада составляет 80-100%. В субботу осадки не отступят. Оперативные службы информируют о сохранении "желтого уровня" погодной опасности из-за метели, сильного ветра и заносов вкупе с гололедицей.
Для устранения последствий обильного снегопада — за минувшие сутки выпало 15 мм осадков, а высота снежного покрова достигла 40 см — ресурсы постоянно наращиваются. Так, в день 13 января и в ночь на 14 января в расчистке всех городских территорий (улично-дорожной сети, парков, скверов, набережной, дворовых площадок) приняли участие 3163 уборщика, задействовали 581 спецмашину. В том числе 307 человек и 454 единицы техники были сосредоточены на автодорогах, тротуарах, остановках общественного транспорта, в периметрах пешеходных переходов и на других дорожных объектах. В 3,5 раза (до 659 тонн) увеличили расход реагентов для борьбы с гололедом и ускорения таяния снега, чтобы повысить скорость уборки. За сутки только с улично-дорожной сети вывезли на полигоны почти 5 210 тонн снежных накоплений.
Сегодня в дневную смену только улично-дорожную сеть приводят в порядок около 220 рабочих, которые помогают делать уборку вручную, а также выведено порядка 160 единиц техники.
Еще 115 машин и 2600 сотрудников направлены во дворы и на внутриквартальные территории.
В предстоящую ночь вместо 80 дорожных рабочих будет 145, специализированных снегоуборочных машин будет 212, а для доставки снега на полигоны предусмотрено еще 150 самосвалов — это с учетом привлеченной техники.
Администрация города обращается ко всем горожанам с просьбой не бросать машины в неустановленных местах, под запрещающими знаками, убирать транспорт с обочин дорог, придомовых территорий на время проведения уборочных работ — переставлять авто на уже очищенные места.
Кроме того, коммунальщики напоминают о том, что для своевременного вывоза мусора нужно освобождать территории возле контейнерных площадок и на подъездах к ним.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается