В подвале неработающего самарского аквапарка загорелся мусор

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В пятницу, 14 января, около 15:14 в экстренные службы сообщили о задымлении в здании неработающего аквапарка на 18 км Московского шоссе, 23. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.