16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За ноябрь 2021 года население Самарской области сократилось на 4 тыс. жителей Главный инфекционист региона: "Подготовка к этой волне началась давно - мы знаем, как диагностировать и лечить" Самарские хирурги провели сложную операцию подростку по коррекции врожденной деформации грудной клетки В регионе продолжают работать пункты экспресс-тестирования на COVID-19 Врач из Самары Александра Храмова стала лауреатом Всероссийского конкурса

Здравоохранение Общество

За ноябрь 2021 года население Самарской области сократилось на 4 тыс. жителей

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Естественная убыль населения Самарской губернии в ноябре прошлого года составила 4148 человек (годом ранее эта цифра была меньше — 3869). Данные опубликованы на сайте Росстата 30 декабря.

Смертность в регионе за этот период увеличилась на 5% — всего за ноябрь скончались 6310 жителей. При этом, в целом по России, смертность увеличилась на 17% (в ПФО — на 13,1%).

COVID-19 в ноябре стал основной причиной смерти у 2341 жителя области, у 57 умерших коронавирус, в числе причин смерти, отнесен к прочим важным состояниям.

За этот месяц в губернии появилось на свет 2162 ребенка, что на 1% или 22 малыша больше, чем ноябре 2020-го. Показатель соответствует среднему по стране — рождаемость в РФ выросла на 1,8%, а в регионах ПФО снизилась до 99,8%.

Наряду с этим снизился показатель младенческой смертности — до 72,7% к уровню предыдущего года (за ноябрь скончались 8 детей в возрасте до года, было — 11). По РФ за этот месяц детская смертность выросла на 3,8%.

Положительные показатели ноября не смогли выровнять демографические итоги за 11 месяцев: за период с января по ноябрь 2021 года смертность увеличилась на 12,6% (всего в Самарской области ушли на тот свет 52 966 жителей). Естественная убыль составила 27 753 человека (было — 21 582).
По России смертность выросла еще больше — на 18,5%, по ПФО — на 17,1%.

Рождаемость за 11 месяцев упала до уровня 99% (всего родилось — 25 213 детей), что соответствует среднему по стране (98,4%) и регионам Приволжья (97,9%).

Младенческая смертность по Самарской области увеличилась на 7,2% (умерли 119 детей, было — 111). По РФ этот показатель  вырос на 0,8% (по ПФО — на 0,3%).

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6