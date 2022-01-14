За ноябрь 2021 года население Самарской области сократилось на 4 тыс. жителей

Естественная убыль населения Самарской губернии в ноябре прошлого года составила 4148 человек (годом ранее эта цифра была меньше — 3869). Данные опубликованы на сайте Росстата 30 декабря.
Смертность в регионе за этот период увеличилась на 5% — всего за ноябрь скончались 6310 жителей. При этом, в целом по России, смертность увеличилась на 17% (в ПФО — на 13,1%).
COVID-19 в ноябре стал основной причиной смерти у 2341 жителя области, у 57 умерших коронавирус, в числе причин смерти, отнесен к прочим важным состояниям.
За этот месяц в губернии появилось на свет 2162 ребенка, что на 1% или 22 малыша больше, чем ноябре 2020-го. Показатель соответствует среднему по стране — рождаемость в РФ выросла на 1,8%, а в регионах ПФО снизилась до 99,8%.
Наряду с этим снизился показатель младенческой смертности — до 72,7% к уровню предыдущего года (за ноябрь скончались 8 детей в возрасте до года, было — 11). По РФ за этот месяц детская смертность выросла на 3,8%.
Положительные показатели ноября не смогли выровнять демографические итоги за 11 месяцев: за период с января по ноябрь 2021 года смертность увеличилась на 12,6% (всего в Самарской области ушли на тот свет 52 966 жителей). Естественная убыль составила 27 753 человека (было — 21 582).
По России смертность выросла еще больше — на 18,5%, по ПФО — на 17,1%.
Рождаемость за 11 месяцев упала до уровня 99% (всего родилось — 25 213 детей), что соответствует среднему по стране (98,4%) и регионам Приволжья (97,9%).
Младенческая смертность по Самарской области увеличилась на 7,2% (умерли 119 детей, было — 111). По РФ этот показатель вырос на 0,8% (по ПФО — на 0,3%).
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.