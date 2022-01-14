За ноябрь 2021 года население Самарской области сократилось на 4 тыс. жителей

Естественная убыль населения Самарской губернии в ноябре прошлого года составила 4148 человек (годом ранее эта цифра была меньше — 3869). Данные опубликованы на сайте Росстата 30 декабря.

Смертность в регионе за этот период увеличилась на 5% — всего за ноябрь скончались 6310 жителей. При этом, в целом по России, смертность увеличилась на 17% (в ПФО — на 13,1%).

COVID-19 в ноябре стал основной причиной смерти у 2341 жителя области, у 57 умерших коронавирус, в числе причин смерти, отнесен к прочим важным состояниям.

За этот месяц в губернии появилось на свет 2162 ребенка, что на 1% или 22 малыша больше, чем ноябре 2020-го. Показатель соответствует среднему по стране — рождаемость в РФ выросла на 1,8%, а в регионах ПФО снизилась до 99,8%.

Наряду с этим снизился показатель младенческой смертности — до 72,7% к уровню предыдущего года (за ноябрь скончались 8 детей в возрасте до года, было — 11). По РФ за этот месяц детская смертность выросла на 3,8%.

Положительные показатели ноября не смогли выровнять демографические итоги за 11 месяцев: за период с января по ноябрь 2021 года смертность увеличилась на 12,6% (всего в Самарской области ушли на тот свет 52 966 жителей). Естественная убыль составила 27 753 человека (было — 21 582).

По России смертность выросла еще больше — на 18,5%, по ПФО — на 17,1%.

Рождаемость за 11 месяцев упала до уровня 99% (всего родилось — 25 213 детей), что соответствует среднему по стране (98,4%) и регионам Приволжья (97,9%).

Младенческая смертность по Самарской области увеличилась на 7,2% (умерли 119 детей, было — 111). По РФ этот показатель вырос на 0,8% (по ПФО — на 0,3%).