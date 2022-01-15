Женщина пойдет под суд из-за студентки, не желавшей писать диплом

В Самаре в суд направлено уголовное дело в отношении женщины, пообещавшей студентке написать диплом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов дела следует, что студентка, не желая писать дипломную работу, обратилась к женщине, которая ранее на платной основе уже помогала ей в подготовке научных материалов.

Стоимость дипломной они обговорили в сумму около 30 тыс. рублей. Девушка с банковской карты перевела на продиктованный исполнителем счет 30% от общей стоимости — 11 тыс. рублей. Однако затем женщина стала откладывать сроки сдачи работы, а затем вовсе перестала выходить на связь. В итоге студентка обратилась за помощью в полицию.

Оперативники изучили переписку потерпевшей и злоумышленницы, изъяли копии документов, свидетельствующих о переводе денежных средств, и скриншоты переписки заказчицы дипломной работы и исполнителя. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили местонахождение и задержали подозреваемую — ранее не судимую 31-летнюю жительницу Казани.

Женщина специализировалась на подготовке дипломных работ на заказ. В совершении преступления она призналась и пояснила, что в тот момент испытывала финансовые трудности, поэтому решила из корыстных побуждений воспользоваться доверчивостью самарской студентки. Часть причиненного ущерба женщина возместила потерпевшей.

Будет ли привлекаться к уголовной ответственности студентка, не желавшая писать диплом самостоятельно и планировавшая выдать чужую работу за свою, не уточняется.