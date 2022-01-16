В Курумоче спецслужбы проверяли самолет после сообщения о минировании

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В субботу, 15 января, в самарском аэропорту "Курумоч" приземлился самолет Boeing-737 авиакомпании Smartavia, который вылетел из Пулково (Санкт-Петербург). На взлетной полосе воздушный корабль встретили экстренные службы и саперы.