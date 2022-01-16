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Здравоохранение Общество

Еще 367 человек в Самарской области заболели за сутки COVID-19

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в воскресенье, 16 января, изменилась статистика заболеваемости COVID-19. Заразились опасным вирусом еще 367 человек, по выздоровлению выписали 1 256 жителей, 14 человек скончались.

В воскресенье, 16 января, в регионе подтверждено 367 случаев новой коронавирусной инфекции. Самое большое количество заболевших по-прежнему зафиксировано в столице региона - 192 человека.

69 человек заразились в Тольятти, 21 в Сызрани, 17 в Новокуйбышевске, 12 в Похвистнево, 10 - в Красноярском районе.

По 8 заболевших в Похвистневском и в Волжском районе, сеь в Отрадном, по 5 в Шигонском и в Кинельском районах, а также в Кинеле.

Два человека заразились в Сызранском районе и в Октябрьске, в Красноармейском, Ставропольском, Кошкинском и Пестравском районах - по одному заболевшему.

348 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 19 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 203886 случаев коронавируса.

Скончались 6527 человек (нарастающим итогом), в том числе:
    мужчины 58, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
    женщины 54, 66, 71, 74, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
    мужчины 73, 83 лет;
    женщины 51, 59, 67, 71, 77 лет.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 204,42, по стране - 220,08.  Коэффициент летальности в области - 3,2, в стране - 2,98. Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 11720, нарастающим итогом 5114798.

За все время пандемии в России COVID-19 перенесли 10 803 534 пациента.

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Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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