Еще 367 человек в Самарской области заболели за сутки COVID-19

В Самарской области в воскресенье, 16 января, изменилась статистика заболеваемости COVID-19. Заразились опасным вирусом еще 367 человек, по выздоровлению выписали 1 256 жителей, 14 человек скончались.

В воскресенье, 16 января, в регионе подтверждено 367 случаев новой коронавирусной инфекции. Самое большое количество заболевших по-прежнему зафиксировано в столице региона - 192 человека.

69 человек заразились в Тольятти, 21 в Сызрани, 17 в Новокуйбышевске, 12 в Похвистнево, 10 - в Красноярском районе.

По 8 заболевших в Похвистневском и в Волжском районе, сеь в Отрадном, по 5 в Шигонском и в Кинельском районах, а также в Кинеле.

Два человека заразились в Сызранском районе и в Октябрьске, в Красноармейском, Ставропольском, Кошкинском и Пестравском районах - по одному заболевшему.

348 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 19 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 203886 случаев коронавируса.

Скончались 6527 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчины 58, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 54, 66, 71, 74, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 73, 83 лет;

женщины 51, 59, 67, 71, 77 лет.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 204,42, по стране - 220,08. Коэффициент летальности в области - 3,2, в стране - 2,98. Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 11720, нарастающим итогом 5114798.

За все время пандемии в России COVID-19 перенесли 10 803 534 пациента.