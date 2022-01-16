В Самарской области сосед украл у пенсионерки пустые бочки

В дежурную часть МУ МВД России "Сызранское" обратилась местная жительница с заявлением о краже. Пенсионерка рассказала, что во время ее отсутствия с территории дачного участка похищены 3 металлических бочки объемом 200 л и 1 алюминиевая, объемом 100 л. Ущерб женщина оценила в пять тысяч рублей.

Полицейские проверили места возможно сбыта похищенного и в одном из пунктом приема металлолома обнаружили указанные потерпевшей бочки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность предполагаемого злоумышленника — им оказался 40-летний сосед дачницы.

Мужчину задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный пояснил, что между участками был ветхий забор, которой он с легкостью сломал и перенес бочки к себе во двор, а в дальнейшем сдал их в пункт приема металла. Похищенное имущество у него изъяли, и в ближайшее время вернут пенсионерке.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.