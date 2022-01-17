Замглавы СК: Самарская область в числе лидеров по налоговым преступлениям

Самарская область входит в число лидеров по количеству налоговых преступлений, сообщила заместитель председателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко в интервью ТАСС.

Говоря в целом, где и сколько выявляется налоговых преступлений, Леоненко сообщила, что наибольшее их количество наблюдается в крупных промышленных регионах, в субъектах России с высоко развитой экономической системой.

"Поэтому самое большое количество таких преступлений выявляется опять же в Москве и Московской области. В Северо-Западном федеральном округе - это Санкт-Петербург. [...] В Приволжском - Татарстан, Самарская, Оренбургская области", - рассказала замглавы СК.

По суммам ущерба от налоговых преступлений лидерами являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.