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Страхование Финансы

"ВСК - Линия жизни" повысила ставку доходности до 8% по годовой программе "Линия гарантированного дохода"

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "ВСК - Линия жизни" повысила ставку по программе "Линия гарантированного дохода" с 7,4% до 8% годовых.

Основные условия программы:

  • Гарантированная доходность — 8% годовых
  • Срок программы — 1 год
  • Минимальная сумма взноса — от 50 000 рублей
  • Страховое покрытие по основным рискам, связанным с жизнью и здоровьем.

Оформить программу с повышенной ставкой гарантированного дохода можно онлайн на сайте компании.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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