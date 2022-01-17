"Северный ключ" пытается отсудить у регионального департамента ветеринарии более 186 млн рублей

Бывший ранее одним из ведущих региональных свинокомплексов "Северный ключ" пытается истребовать у департамента ветеринарии Самарской области более 186 млн руб. в качестве компенсации за уничтоженных из-за африканской чумы свиней, сообщает "Самарское обозрение".
Свинокомплекс "Северный ключ" потерял почти все свое поголовье — 33,7 тыс. особей — в конце 2020 года. Тогда предприятие попало в зону распространения африканской чумы свиней, и в рамках реализации карантинных мер свиньи были уничтожены и сожжены. Несмотря на то, что "Северный ключ" занимается также разведением крупного рогатого скота, растениеводством, именно свиноводство обеспечивало основу его бизнеса. В итоге компания ушла в глубокий минус — ее убытки составили 145,979 млн рублей. Свиньи были застрахованы в федеральной страховой компании "Согласие". "Северный ключ" попытался получить деньги по страховке, но "Согласие" платить отказалось. Летом 2021 г. предприятие обратилось в суд с двумя исками к страховщику на общую сумму в 226 млн рублей. Обе попытки потерпели удачи не принесли. Одним из аргументов "Согласия" было то, что "Северный ключ" должен требовать компенсации не у страховой компании, а у тех, кто именно и обязал его уничтожить поголовье, то есть у ветеринарных чиновников.
17 декабря 2021 г. "Северный ключ" подал иск в адрес департамента ветеринарии Самарской области. По данным судебных материалов, компания требует с ведомства 186,446 млн рублей. Как поясняется в документе, это "стоимость изъятых сельскохозяйственных животных". Детали претензий в материалах суда не уточняются, но очевидно, что речь идет о свиньях, попавших в зону очага АЧС.
Как отмечают юристы, практика такого рода взысканий складывается неоднозначная. Несмотря на то, что успешные случаи истребования убытков с аналогичных департаментов и управлений в других регионах были, отказов все-таки больше.
Скорее всего, камнем преткновения в споре станет вопрос, насколько предприятие само виновато в том, что его свиньи стали жертвами чумного карантина, и допускало ли оно нарушения эпидемиологической безопасности.
Проблема в том, что суд уже установил, что нарушения в "Северном ключе" действительно были. Это удалось доказать "Согласию" в противостоянии со свинокомплексом. В частности, по данным судебных материалов, Россельхознадзор по Самарской области выявил, что транспорт, въезжающий на территорию предприятия, не проходил дезинфекцию, не производилась должным образом санитарная обработка персонала и посетителей, возле "Северного ключа" были замечены кабаны, которые, как и свиньи, болеют АЧС, не проводилось контроля за вносимыми пищевыми продуктами, а также ряд других нарушений. С другой стороны, с "Согласия" "Северный ключ" взыскивал деньги за истребленных свиней, которые находились не в самом очаге чумы, а на прилегающих к нему территориях. Суды сочли страховщиков в этом случае ненадлежащим ответчиком.
На момент сдачи номера получить комментарий у директора предприятия Сергея Денщикова не удалось. В региональном департаменте ветеринарии отказались комментировать претензии "Северного ключа", сообщив лишь, что их позицию отразит отзыв на иск.
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.