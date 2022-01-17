"Северный ключ" пытается отсудить у регионального департамента ветеринарии более 186 млн рублей

Бывший ранее одним из ведущих региональных свинокомплексов "Северный ключ" пытается истребовать у департамента ветеринарии Самарской области более 186 млн руб. в качестве компенсации за уничтоженных из-за африканской чумы свиней, сообщает "Самарское обозрение".

Свинокомплекс "Северный ключ" потерял почти все свое поголовье — 33,7 тыс. особей — в конце 2020 года. Тогда предприятие попало в зону распространения африканской чумы свиней, и в рамках реализации карантинных мер свиньи были уничтожены и сожжены. Несмотря на то, что "Северный ключ" занимается также разведением крупного рогатого скота, растениеводством, именно свиноводство обеспечивало основу его бизнеса. В итоге компания ушла в глубокий минус — ее убытки составили 145,979 млн рублей. Свиньи были застрахованы в федеральной страховой компании "Согласие". "Северный ключ" попытался получить деньги по страховке, но "Согласие" платить отказалось. Летом 2021 г. предприятие обратилось в суд с двумя исками к страховщику на общую сумму в 226 млн рублей. Обе попытки потерпели удачи не принесли. Одним из аргументов "Согласия" было то, что "Северный ключ" должен требовать компенсации не у страховой компании, а у тех, кто именно и обязал его уничтожить поголовье, то есть у ветеринарных чиновников.

17 декабря 2021 г. "Северный ключ" подал иск в адрес департамента ветеринарии Самарской области. По данным судебных материалов, компания требует с ведомства 186,446 млн рублей. Как поясняется в документе, это "стоимость изъятых сельскохозяйственных животных". Детали претензий в материалах суда не уточняются, но очевидно, что речь идет о свиньях, попавших в зону очага АЧС.

Как отмечают юристы, практика такого рода взысканий складывается неоднозначная. Несмотря на то, что успешные случаи истребования убытков с аналогичных департаментов и управлений в других регионах были, отказов все-таки больше.

Скорее всего, камнем преткновения в споре станет вопрос, насколько предприятие само виновато в том, что его свиньи стали жертвами чумного карантина, и допускало ли оно нарушения эпидемиологической безопасности.

Проблема в том, что суд уже установил, что нарушения в "Северном ключе" действительно были. Это удалось доказать "Согласию" в противостоянии со свинокомплексом. В частности, по данным судебных материалов, Россельхознадзор по Самарской области выявил, что транспорт, въезжающий на территорию предприятия, не проходил дезинфекцию, не производилась должным образом санитарная обработка персонала и посетителей, возле "Северного ключа" были замечены кабаны, которые, как и свиньи, болеют АЧС, не проводилось контроля за вносимыми пищевыми продуктами, а также ряд других нарушений. С другой стороны, с "Согласия" "Северный ключ" взыскивал деньги за истребленных свиней, которые находились не в самом очаге чумы, а на прилегающих к нему территориях. Суды сочли страховщиков в этом случае ненадлежащим ответчиком.

На момент сдачи номера получить комментарий у директора предприятия Сергея Денщикова не удалось. В региональном департаменте ветеринарии отказались комментировать претензии "Северного ключа", сообщив лишь, что их позицию отразит отзыв на иск.