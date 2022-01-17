Средства регионального бюджета в 2022 г. будут храниться на депозитах московского "Новикомбанка"

Министерство управления финансами Самарской области определилось с победителем торгов на размещение средств регионального бюджета на банковских депозитах до востребования в 2022 году. Информация об этом размещена на сайте Главного управления организации торгов Самарской области.
В числе требований к участникам конкурса оказались: наличие у кредитной организации собственных средств в размере не менее 100 млрд рублей и нахождение под прямым или косвенным контролем ЦБ РФ, а также наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "A-(RU)" по национальной рейтинговой шкале "Аналитического кредитного рейтингового агентства" и кредитного рейтинга не ниже уровня "ruA-" по национальной рейтинговой шкале агентства "Эксперт РА".
Отбор заявок на размещение бюджетных средств до востребования на сумму не более 20 млрд рублей осуществлялся в течение месяца. На торги заявились три финансовые организации: костромской ПАО "Совкомбанк" и два московских общества — ПАО "Московский кредитный банк" и АО АКБ "Новикомбанк".
По совокупности критериев комиссия признала победителем АО АКБ "Новикомбанк": организация предложила наибольшую ставку привлечения депозита.
Последние комментарии
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.