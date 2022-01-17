Средства регионального бюджета в 2022 г. будут храниться на депозитах московского "Новикомбанка"

Министерство управления финансами Самарской области определилось с победителем торгов на размещение средств регионального бюджета на банковских депозитах до востребования в 2022 году. Информация об этом размещена на сайте Главного управления организации торгов Самарской области.

В числе требований к участникам конкурса оказались: наличие у кредитной организации собственных средств в размере не менее 100 млрд рублей и нахождение под прямым или косвенным контролем ЦБ РФ, а также наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "A-(RU)" по национальной рейтинговой шкале "Аналитического кредитного рейтингового агентства" и кредитного рейтинга не ниже уровня "ruA-" по национальной рейтинговой шкале агентства "Эксперт РА".

Отбор заявок на размещение бюджетных средств до востребования на сумму не более 20 млрд рублей осуществлялся в течение месяца. На торги заявились три финансовые организации: костромской ПАО "Совкомбанк" и два московских общества — ПАО "Московский кредитный банк" и АО АКБ "Новикомбанк".

По совокупности критериев комиссия признала победителем АО АКБ "Новикомбанк": организация предложила наибольшую ставку привлечения депозита.