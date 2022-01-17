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Страхование Финансы

ВСК застраховала здоровье сотрудников Правительства Республики Татарстан

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Казанский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил страховыми полисами от несчастного случая и болезни почти 6 тыс. сотрудников Правительства Республики Татарстан, всех ведомств и Министерств региона.

Страховая защита действует до конца 2022 года. Она включает в себя риски от смерти, инвалидности, увечий или травм. Получить медицинскую помощь по полису можно во всех регионах России в любое время суток.

"Здоровье — это залог успеха, возможность для многих свершений. К сожалению, иногда, происходят непредвиденные ситуации, влияющие на жизнь и здоровье людей. В этом случае важно чувствовать поддержку надежного страхового партнера. Мы считаем выполнение взятых на себя обязательств основным условием для развития долгосрочных партнерских отношений. На протяжении 30 лет ВСК ежедневно доказывает высокий уровень качества предоставляемых услуг. Мы уверены, что сотрудничество с Кабинетом Министров Республики Татарстан перейдет в надежное многолетнее партнерство", — отметила Татьяна Бугайченко, директор Казанского филиала Страхового Дома ВСК.

Правительство Республики Татарстан включает в себя 18 Министерств, 5 комитетов, 9 ведомств и 21 представительство в России и за рубежом и является одним из крупнейших и успешных региональных правительств в стране.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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