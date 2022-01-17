Сотрудника колонии из Самарской области подозревают в получении взятки

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В Новокуйбышевске младший инспектор группы надзора отдела безопасности ИК-26 стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.