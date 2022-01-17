В Самарской области впервые выявлен штамм "омикрон". Об этом стало известно в ходе заседания областного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией, которое 17 января провел губернатор Дмитрий Азаров.

Главный санитарный врач региона Светлана Архипова рассказала, что сегодня пришли 13 положительных результатов тестирований на новый штамм "омикрон", еще несколько находятся на экспертизе. Все заболевшие - это взрослые жители Самары.

Губернатор поручил особенно тщательно следить за изоляцией заболевших - с учетом того, что, согласно данным эпидемиологов, "омикрон" гораздо более заразен, чем его предшественники. Также глава региона поручил всем ведомствам мобилизовать все ресурсы для работы в условиях грядущей волны коронавируса. В последние недели подготовка системы здравоохранения к возможному скачку заболеваемости по поручению губернатора идет на территории всего региона.

"Президент поставил задачу - в течение двух недель подготовить систему здравоохранения к новой волне коронавирусной инфекции. Нам необходимо проверить все свои запасы, возможности, быть готовыми к полнейшей мобилизации, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Поручения президента сформулированы четко и жестко: полная мобилизация и подготовка, проверка запасов, ресурсов. Президентом отдельно было подчеркнуто - охват тестированием и темпы вакцинации. По итогам 2021 года мы занимаем 8 место в стране по охвату граждан вакцинацией. Но здесь ни радоваться, ни гордиться нечем - мы не достигли плановых показателей. Поэтому разъяснительная работа, убеждение людей - все это неотъемлемая составляющая нашей ежедневной работы по предотвращению инфекции. Как и проведение всех организационных мероприятий, включая контроль за самоизоляцией больных граждан".

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