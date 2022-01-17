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Губернатор Власть и политика

В Самарской области впервые выявлен штамм "омикрон"

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области впервые выявлен штамм "омикрон". Об этом стало известно в ходе заседания областного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией, которое 17 января провел губернатор Дмитрий Азаров.

Фото: depositphotos.com

Главный санитарный врач региона Светлана Архипова рассказала, что сегодня пришли 13 положительных результатов тестирований на новый штамм "омикрон", еще несколько находятся на экспертизе. Все заболевшие - это взрослые жители Самары.

Губернатор поручил особенно тщательно следить за изоляцией заболевших - с учетом того, что, согласно данным эпидемиологов, "омикрон" гораздо более заразен, чем его предшественники. Также глава региона поручил всем ведомствам мобилизовать все ресурсы для работы в условиях грядущей волны коронавируса. В последние недели подготовка системы здравоохранения к возможному скачку заболеваемости по поручению губернатора идет на территории всего региона.

"Президент поставил задачу - в течение двух недель подготовить систему здравоохранения к новой волне коронавирусной инфекции. Нам необходимо проверить все свои запасы, возможности, быть готовыми к полнейшей мобилизации, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Поручения президента сформулированы четко и жестко: полная мобилизация и подготовка, проверка запасов, ресурсов. Президентом отдельно было подчеркнуто - охват тестированием и темпы вакцинации. По итогам 2021 года мы занимаем 8 место в стране по охвату граждан вакцинацией. Но здесь ни радоваться, ни гордиться нечем - мы не достигли плановых показателей. Поэтому разъяснительная работа, убеждение людей - все это неотъемлемая составляющая нашей ежедневной работы по предотвращению инфекции. Как и проведение всех организационных мероприятий, включая контроль за самоизоляцией больных граждан".

Фото - depositphotos.com.

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