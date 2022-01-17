Самарские таможенники нашли 17 тонн немаркированного постельного белья

Сотрудники Самарской таможни обнаружили крупную партию немаркированного товара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В районе с. Большая Черниговка таможенники остановили грузовик, ехавший в Москву из Казахстана. При досмотре обнаружилось около 17 тонн (9 тыс. комплектов) постельного белья без обязательной маркировки. Стоимость партии товара оценивается в 530 тыс. рублей.

Материалы о нарушении передали в Управление Роспотребнадзора по Самарской области.