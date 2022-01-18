Работников 60+, имеющих QR-код или переболевших COVID-19, разрешили не переводить на удаленку

Работодатели могут не переводить на удаленную работу сотрудников старше 60 лет или имеющих хронические заболевания, если те ранее перенесли COVID-19 или привиты от инфекции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области в понедельник, 17 января.
Документ вносит изменения в ранее принятое постановление губернатора от 22 октября 2021 года № 258 "О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области", в части снятия ограничения на перевод на удаленную работу работников в возрасте 60 лет и старше, перенесших заболевание.
Ранее работодателям рекомендовалось в приоритетном порядке переводить на дистанционную работу всех работников старше 65 лет.
На заседании областного оперштаба по борьбе с коронавирусом 17 января глава региона поблагодарил профсоюзные организации региона за помощь в корректировке постановления: "Я хочу поблагодарить областную организацию профсоюзов и отдельно профсоюзную организацию "АвтоВАЗа" за то, что обратили внимание на эту неточность в постановлении. Документ с корректировкой до конца дня будет подписан", — заверил губернатор.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.