Работников 60+, имеющих QR-код или переболевших COVID-19, разрешили не переводить на удаленку

Работодатели могут не переводить на удаленную работу сотрудников старше 60 лет или имеющих хронические заболевания, если те ранее перенесли COVID-19 или привиты от инфекции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области в понедельник, 17 января.

Документ вносит изменения в ранее принятое постановление губернатора от 22 октября 2021 года № 258 "О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области", в части снятия ограничения на перевод на удаленную работу работников в возрасте 60 лет и старше, перенесших заболевание.

Ранее работодателям рекомендовалось в приоритетном порядке переводить на дистанционную работу всех работников старше 65 лет.

На заседании областного оперштаба по борьбе с коронавирусом 17 января глава региона поблагодарил профсоюзные организации региона за помощь в корректировке постановления: "Я хочу поблагодарить областную организацию профсоюзов и отдельно профсоюзную организацию "АвтоВАЗа" за то, что обратили внимание на эту неточность в постановлении. Документ с корректировкой до конца дня будет подписан", — заверил губернатор.