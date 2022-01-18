В Самаре женщина, рассчитывая на "бонусы от банка", перевела деньги мошенникам

Жительница Самары стала очередной жертвой телефонных аферистов, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Она лишилась денег, желая получить бонусы от банка.

На мобильный телефон 37-летней жительницы Самары позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил о начислении дополнительных бонусов на счёт клиентки.

Для получения "комплимента" от банка требовалось продиктовать реквизиты и код, поступивший в сообщении на телефон. Доверчивая женщина выполнила все инструкции, после чего с ее счета списали 150 тысяч рублей. Поняв, что столкнулась с мошенниками, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.