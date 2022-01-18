Анастасия Павлюченкова одержала победу на старте Australian Open

В Мельбурне на стадионе "Мельбурн Парк. Корт 6" состоялся матч первого круга престижного теннисного турнира Australian Open — 2022, в котором 30-летняя воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова встречалась с Анной Бондарь из Венгрии.
Встреча завершилась победой Павлюченковой в двух сетах — 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час и 1 минуту.
На счету Анастасии ни одной подачи навылет и двойной ошибки, при этом реализованы 4 из 9 (44%) брейк-пойнтов. У её оппонентки из Венгрии — 2 эйса и 1 двойная ошибка.
Во 2-м круге Australian Open — 2022 соперницей Павлюченковой станет 37-летняя австралийка Саманта Стосур, пишет championat.com.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!