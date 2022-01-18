Анастасия Павлюченкова одержала победу на старте Australian Open

В Мельбурне на стадионе "Мельбурн Парк. Корт 6" состоялся матч первого круга престижного теннисного турнира Australian Open — 2022, в котором 30-летняя воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова встречалась с Анной Бондарь из Венгрии.

Встреча завершилась победой Павлюченковой в двух сетах — 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час и 1 минуту.

На счету Анастасии ни одной подачи навылет и двойной ошибки, при этом реализованы 4 из 9 (44%) брейк-пойнтов. У её оппонентки из Венгрии — 2 эйса и 1 двойная ошибка.

Во 2-м круге Australian Open — 2022 соперницей Павлюченковой станет 37-летняя австралийка Саманта Стосур, пишет championat.com.