Дарья Касаткина вышла во второй круг Australian Open

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Уроженка Тольятти Дарья Касаткина в первом круге Australian Open играла с представительницей Швейцарии Стефани Фёгель. Встреча прошла в Мельбурне на стадионе "Мельбурн Парк. Корт 8". Матч продолжался 1 час 7 минут, Касаткина победила со счетом 6:3, 6:1, пишет championat.com.