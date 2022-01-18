Тело женщины обнаружено при тушении крупного пожара на Барбошиной поляне

Во вторник, 28 января, примерно в 2:43 произошел пожар на Барбошиной поляне, 6-я линия, 62. На месте происшествия горел частный дом и баня, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Пожару, площадь которого составила 200 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".
На борьбу с огнем был направлен 31 человек. В том числе семь звеньев газодымозащитной службы.
Пожар удалось ликвидировать в 4:24.
В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении было обнаружено тело 36-летней женщины.
Обстоятельства гибели женщины выясняются. Также устанавливается причина пожара и причиненный им ущерб.
Последние комментарии
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?