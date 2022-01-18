Сотрудники ГИБДД поймали 60 пьяных водителей за три дня

С 14 по 16 января в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции во время рейдов выявили 2300 нарушений ПДД.

За это время задержали 60 пьяных водителей, 16 автомобилистов без водительских прав и 141 нарушителя правил тонировки.

Еще 64 нарушителя игнорировали правила перевозки детей, а 214 не пользовались ремнями безопасности.

Кроме того, 184 водителя не пропустили людей на пешеходных переходах. Пешеходы же нарушили ПДД 142 раза.