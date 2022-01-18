Белоруссия, США, Сейшелы: где отдыхали россияне на новогодних праздниках

По данным Страхового Дома ВСК, на новогодние праздники российские граждане уезжали по 14 направлениям для отдыха.
Самыми популярными у наших соотечественников стали поездки по России. В путешествия по родной стране отправились 37,5% россиян. Чуть меньше сограждан решили посетить традиционные курорты Турции — 32,5%.
Многие туристы предпочли провести новогодние праздники в Армении — 8,75%. Сменить зиму на жаркий климат ОАЭ решили 6,9% путешественников. По 2,5% россиян отдыхали в Азербайджане и Абхазии. По 1% — в Грузии, Черногории, Белоруссии, а также на Маврикии и Сейшелах. Менее 1% отправились в США, Украину и Кипр.
"Для многих россиян новогодние праздники — это возможность попутешествовать, а не сидеть дома. Ожидаемо, большинство путешествовали по родным краям. Но больше половины туристов все-таки разъезжались по разным странам мира. В таких поездках важно не испортить себе отдых и собственное здоровье, поэтому и необходимо приобретать защиту для путешествий. ВСК почти 30 лет помогает нашим соотечественникам защищать их здоровье и всегда исполняет свои обязанности. Так что наши клиенты не отвлекаются от отдыха", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.