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Страхование Финансы

Белоруссия, США, Сейшелы: где отдыхали россияне на новогодних праздниках

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Страхового Дома ВСК, на новогодние праздники российские граждане уезжали по 14 направлениям для отдыха.

Самыми популярными у наших соотечественников стали поездки по России. В путешествия по родной стране отправились 37,5% россиян. Чуть меньше сограждан решили посетить традиционные курорты Турции — 32,5%.

Многие туристы предпочли провести новогодние праздники в Армении — 8,75%. Сменить зиму на жаркий климат ОАЭ решили 6,9% путешественников. По 2,5% россиян отдыхали в Азербайджане и Абхазии. По 1% — в Грузии, Черногории, Белоруссии, а также на Маврикии и Сейшелах. Менее 1% отправились в США, Украину и Кипр.

"Для многих россиян новогодние праздники — это возможность попутешествовать, а не сидеть дома. Ожидаемо, большинство путешествовали по родным краям. Но больше половины туристов все-таки разъезжались по разным странам мира. В таких поездках важно не испортить себе отдых и собственное здоровье, поэтому и необходимо приобретать защиту для путешествий. ВСК почти 30 лет помогает нашим соотечественникам защищать их здоровье и всегда исполняет свои обязанности. Так что наши клиенты не отвлекаются от отдыха", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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